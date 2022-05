Vorstellung im Theater Krefeld : Musical mit Live-Beschreibung für Sehbehinderte

Was bei „Sunset Boulevard“ auf der Bühne passiert, wird mittels App über Kopfhörer live beschrieben. Foto: Matthias Stutte

Krefeld Was beim Musical „Sunset Boulevard“ auf der Bühne passiert, wie Bühne und Kostüme aussehen, können sich blinde und sehbehinderte Zuschauer am 15. Mai live einflüstern lassen. So funktioniert es.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(ped) Das Theater Krefeld und Mönchengladbach möchte blinden und sehbehinderten Menschen den Weg ins Theater ebnen. Deshalb bietet es neuerdings zu ausgewählten Vorstellungen des Musiktheaters Audiodeskription an: Das Geschehen auf der Bühne wird für sie live beschrieben. Dieser Service kann in der Vorstellung des Musicals „Sunset Boulevard“ am Sonntag, 15. Mai, gebucht werden.

Zuletzt gab es diese Gelegenheit bei einer Vorstellung der Operette „Salon Pitzelberger & Co.“ im Dezember. Bei der Audiodeskription werden die optischen Zeichen der Aufführung, wie Bühnenbild, Kostüme oder der sichtbare Handlungsverlauf für Blinde und Sehbehinderte mittels Beschreibung zugänglich gemacht. Die Kommentare werden während der Vorstellung von Musiktheaterdramaturgin Ulrike Aistleitner live gesprochen. Blinde und Sehbehinderte können sie über Sender mit Kopfhörern empfangen. Die Finanzierung des technischen Equipments übernahm der Blinden- und Sehbehindertenverein Krefeld e.V.

So geht es: „Um die Audiodeskription im Theater nutzen zu können, sollten Interessierte die kostenlose APP MobileConnect der Firma Sennheiser schon vor ihrem Besuch auf ihrem Smartphone installiert haben und eigene Kopfhörer mitbringen“, teilt eine Sprecherin des Theaters mit. Die Theatermitarbeiter geben bei technischen Fragen vor Beginn der Vorstellung die nötigen Hilfestellungen. „Damit die Blinden und Sehbehinderten ein unvergessliches Erlebnis haben, beginnt der Besuch im Theater Krefeld mit einer Einführung, bei der unter anderem ausgewählte Kostüme aus der Inszenierung „erfühlt“ werden können“, heißt es weiter.

Buchungen für „Sunset Boulevard“ mit Audiodeskription am 15. Mai nimmt Silke Wirtz vom Besucherservice des Theaters unter der Rheydter Telefonnummer 02166 6151-165 entgegen.