Kreschtheater Krefeld : Im Wunderland nerven Eltern nicht

Bei einer Geburtstagsfeier entzünden sich die Konflikte zwischen den Generationen: eine Szene aus „Where When Wonderland“ Foto: Helmut Wenderoth

Krefeld Die Alices aus dem Jahr 2022 suchen ihr Wonderland: Was Jugendliche in ihrem Alltag stresst, das hat das Stadtjugendtheater I des Kresch in ein pfiffiges Bühnenprojekt umgesetzt. Für die Premiere gab es viel Applaus.