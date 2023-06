Festival-Start in der Seidenstadt ist am Donnerstag, 6. Juli Der literarische Sommer kommt wieder nach Krefeld

Das Festival beginnt am Mittwoch, 5. Juli und dauert bis Dienstag, 12. September. Der Auftakt liegt wieder in Neuss: Der Niederländer Mathijs Deen liest aus seinem Buch über den Rhein „Fluss ohne Grenzen“. Schon am Donnerstag, 6. Juli, geht es dann in Krefeld los: Alle vier Juli-Donnerstage sind Lesetage des Literarischen Sommers. Zwei niederländische und zwei deutsche Autoren haben die Veranstalter Mediothek und Niederrheinisches Literaturhaus eingeladen. Am Donnerstag, 6. Juli, um 20 Uhr kommt der Niederländer Marcel Möring mit „Amen“. Der jüngst erschienene Roman wurde von der Grande Dame der Übersetzerzunft, Helga von Beuningen, ins Deutsche übertragen. Möring liest in der Mediothek, die Moderation liegt bei Maren Jungclaus vom NRW Kulturbüro Düsseldorf. (199 Plätze) Marcel Möring, Jahrgang 1957, verbindet die Gedanken zum Scheitern einer Beziehung mit den großen Themen Nationalsozialismus und RAF. „Es ist beeindruckend, wie er diese Stränge am Ende zu einem Ganzen zusammenknüpft“, sagt dazu Evelyn Buchholtz von der Mediothek.