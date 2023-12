US-Rapper kommt nach Weeze Macklemore ist Headliner beim San-Hejmo-Festival

Für Vorfreude auf die dritte Ausgabe des San-Hejmo-Festivals am 16. und 17. August 2024 sorgt der digitale Adventskalender. Noch bis zum 24. Dezember haben San-Hejmo-Fans die Möglichkeit, jeden Tag exklusive Gewinne abzustauben und ihren Besuch im „Heiligen Zuhause“ zu versüßen. Neben exklusiven Festival-Goodies, VIP- und Golden-Tickets und exklusiven Festival-Erlebnisse enthüllte das 17. Türchen am dritten Advent noch ein ganz besonderes Headliner-Geschenk, mit dem sich das Festival zum ersten Mal untreu wird. Bisher war es so, dass die Künstler auf der Hauptbühne ausnahmslos aus dem deutschsprachigen Raum kamen. Das ändert sich nun.