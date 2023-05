Internationaler Museumstag Freier Eintritt in alle Krefelder Museen

Manchmal ist die Neugier schon da: Was passiert eigentlich in unseren Museen? Aber die Scheu, dass es dort langweilig oder hochgestochen zugeht, hält trotz vieler Angebote der Kulturinstitute immer noch Menschen ab, einfach mal hineinzugehen. Das ist so auf der ganzen Welt. Deshalb wurde der Internationale Museumstag eingerichtet. Dann können alle Interessierten die Häuser ohne Eintrittsgeld besuchen. Und die Museen warten mit einem besonderen, familiengerechten Programm auf. Am Sonntag, 21. Mai, sind das Museum Burg Linn, die NS-Dokumentationsstelle und die Kunstmuseen Krefeld dabei.