Zum 650-jährigen Jubiläum von Krefeld Festivalsommer mit Pop-up-Pool

Während sich der Pop-up-Pool also noch in der Erprobungsphase befindet, haben sich andere Dinge bereits bewährt. So wird es auch 2024 wieder eine Wanderbühne, eine Wanderküche und ein Wandermuseum geben. Im aktuell erschienen Jubiläums-Magazin „Krefeld Festivalsommer“ finden Interessierte alle Termine und Informationen zu den sommerlichen Angeboten. Ein Highlight ist dabei die „Urban Art Gallery“, die wieder internationale Street-Art-Künstler nach Krefeld locken wird. Diesmal werden sie vom 13. bis 18. Juni und vom 6. bis 11. August an 15 Standorten in und um die Innenstadt aktiv werden und sich großen, leeren Flächen annehmen, die sie nach eigenen Vorstellungen künstlerisch gestalten. Dazu gehört der Bunker an der Freiligrathstraße, die Mauer hinter dem Helios-Klinikum oder auch die Wand an dem Parkplatz Königstraße, ehemals Königsburg. An der Mauer gegenüber dem Großmarkt wird es eine grafisch gestaltete Auflistung der Künstler geben mit Hinweisen, an welcher Stelle man ihre Werke finden kann. Auch im Geoportal Krefeld wird es entsprechende Hinweise geben.