Kultur in Krefeld Die schwindende Relevanz des Theaters

Aus dieser Sammlung stammt auch der Stoff, mit dem sich die Krefelder Theaterleute befasst haben: Phaeton, der Sohn des Sol, hat einen Wunsch frei und möchte den Sonnenwagen lenken. So lasen die Esther Wissen, Eva Spott, Nicolas Schwarzbürger, Vera Meis, Christopher Roos, Bruno Winzen, Martina Schröder, Carolin Schupa, Paula Emmerich und Adrian Linke also zuerst nacheinander kürzere oder länger Abschnitte aus dem Ovid in der Übersetzung von Johann Heinrich Voß und zeigten damit die Komplexität dieser Sprache. Und wie geübte Schauspieler solchen Wort Verstehbarkeit verleihen können. In einer zweiten Runde präsentierten die zehn dann die Ergebnisse ihrer Arbeit mit den Dramaturgen. Wieder las jeder eine Passage, die jeweils eine andere Perspektive, einen anderen Erzähler, eine andere Sprache aufwiesen: Die Theaterleute bildeten einen Chor mit sehr verschiedenen Stimmen. Ein gelungener Workshop, dessen Ergebnissen man doch erheblich mehr Zuhörer gewünscht hätte.