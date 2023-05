Vietnamesische, thailändische, japanische und koreanische Elemente “Modern Asia“-Küche in Krefeld– ein Streifzug

In dem großartigen Film „Eat Drink Man Woman“ (Regie Ang Lee, 1994) gibt es atemberaubende Bilder über chinesisches Kochen. Man versteht schlagartig: Diese Küche ist schnell, heiß, gemüsig; es gibt kräftige (Sojasauce) und zarte Noten (Gemüse), und es gibt profilierte Kräuter wie Koriander, Thai-Basilikum, Limettenblätter. Und erst das Kochen: Alles wird fließend wie in Trance und schnell wie Karate zubereitet. Und: Das Essen fühlt sich leicht an. Völlegefühle hat man bei asiatischer Küche eigentlich nie.