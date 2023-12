Verhandlung am Krefelder Landgericht Krefelder fordert von Biontech 150.000 Euro Schmerzensgeld

Am Krefelder Landgericht, Zivilkammer, kam es jetzt zu einer mündlichen Verhandlung. Die Beklagte in diesem Verfahren ist die Biontech Manufacturing GmbH mit Sitz in Mainz. Bei dem Kläger handelt es sich um einen Krefelder, der aussagt, durch den Impfstoff von Biontech einen Impfschaden erlitten zu haben. Konkret habe sich bei ihm eine Autoimmun-Erkrankung gebildet. Deshalb fordert der Mann von der Beklagten ein 150.000 Euro Schmerzensgeld.