Alle zwei Jahre wird der Internationale Adalbert-Preis verliehen Laschet ist Vorsitzender der Krefelder Adalbert-Stiftung

Krefeld · Zweck der Stiftung mit Sitz in Krefeld ist es, Perspektiven einer gesamteuropäischen Gemeinsamkeit in Mittel- und Osteuropa mit besonderer Blickrichtung auf die Adalbert-Länder Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn zu erarbeiten und dadurch an einem dauerhaften Zusammenwachsen ganz Europas mitzuwirken.

26.05.2023, 12:00 Uhr

Der ehemalige NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist neuer Vorstandsvorsitzender der Adalbert-Stiftung mit Sitz in Krefeld. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die Krefelder Adalbert-Stiftung hat mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen Armin Laschet MdB einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Außerdem wurde der ehemalige Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes Nordrhein-Westfalen, Stephan Holthoff-Pförtner, zum weiteren Vorstandsmitglied gewählt. Drittes Vorstandsmitglied ist weiterhin H. Dieter Gobbers. Das langjährige Mitglied des Vorstands, Prof. Hans Hermann Henrix, wechselt in das Kuratorium. Vorsitzender des Kuratoriums ist NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk.