Mehr als 70 Kisten für Menschen in Not Stadtverwaltung sammelt Spenden für die Krefelder Tafel

In den vergangenen Wochen haben Mitarbeitende und Auszubildende der Stadt Krefeld erneut eine Spendenaktion zugunsten der Krefelder Tafel organisiert. Es ist mittlerweile die vierte Aktion, die durch das Engagement und die Hilfsbereitschaft der Mitarbeiterschaft der Stadtverwaltung zu einem großen Erfolg wurde. An der Spendenaktion haben sich Mitarbeitende aus allen Fachbereichen und Instituten mit großem Engagement beteiligt und zahlreiche Kisten mit Lebensmitteln sowie Gütern des täglichen Bedarfs für diejenigen Menschen in Krefeld gesammelt, die in Not geraten sind. Die Spenden wurden am 15. Dezember an die Krefelder Tafel übergeben. Insgesamt sind mehr als 70 Kisten zusammengekommen.