Literatur in Krefeld Das kleine rote Buch, das gelesen werden wollte

Am Anfang der Geschichte steht das kleine rote Buch im Regal der Buchhandlung von Herrn Maus. Und gleich im zweiten Satz wird es phantasievoll: Das Buch hat Gefühle, es wartet sehnsüchtig auf einen Leser. Bis es ihn findet, geschehen allerdings noch viele abenteuerliche Dinge, die hier nicht verraten werden sollen. Auch die Buchstaben in der Geschichte sind etwas besonderes, denn sie können miteinander sprechen und spielen und sich in dem Büchlein hin- und herbewegen. Das große B ist liebevoll und fürsorglich und wiegt auch schon mal einen von den kleinen Buchstaben in den Schlaf. Das große Z hat stets was zu nörgeln. Das große A – als erstes im Alphabet – sorgt immer für Ordnung und schickt alle Buchstaben an ihren Platz zurück, damit die Geschichte ihren Sinn behält.