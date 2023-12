René Heinersdorffs neue Spielstätte Ein „Schwester-Theater“ in Bielefeld

Seine Videobotschaft bei der Premiere von „Das Brautkleid“ im „Theater an der Kö“ deutete die Neuigkeit schon an, hinterließ aber auch Rätselraten. René Heinersdorff grüßte das Publikum aus „unserem Schwester-Theater“ in Bielefeld. Echt jetzt? Noch ein Haus? Und warum Bielefeld? Das sollten wir klären. Der Theaterleiter, Regisseur und Autor bestätigt die Übernahme der dortigen „Komödie“ und schildert, wie es dazu kam. Völlig überraschend hatte der vormalige Leiter Knut Schakinnis den Mietvertrag im Frühjahr 23 gekündigt, aus alters- und gesundheitlichen Gründen. Damit fehlte der Stadt Knall auf Fall eine beliebte und gut besuchte Spielstätte. „Gibt es einen Hoffnungsschimmer?“ fragte die Neue Westfälische Zeitung und barmte: „Vielleicht findet sich ein Retter.“ So war es dann auch. Ende August vermeldete das Blatt: „Unsere Lichter sind wieder an.“