Pfingsten in Krefeld Das ist los zu Pfingsten

Uraufführung im Theater Seide – Band – Bandoneon: Das ist für Krefeld ein roter Faden. Denn in der Stadt der Seidenweber hat der Krefelder Musikalienhändler Heinrich Band Mitte des 19. Jahrhunderts ein Instrument erfunden, das Musikgeschichte schreiben sollte: das Bandoneon. Was als günstiges Familieninstrument gedacht war, erlebte in Argentinien den Aufstieg zum Kultinstrument des Tango. Seine Geschichte und die Geschichte der Krefelder Weber vermischt Ballettdirektor Robert North in seiner Choreografie zum Stadtjubiläum. Den Komponisten André Parfenov inspiriert vor allem die musikalische Dimension dieses Themas. Die Premiere ist am Pfingstsamstag, 27. Mai, im Theater zu erleben. Beginn: 19.30 Uhr. Kartentelefon 02151 805125.