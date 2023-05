Raub in Uerdingen 15-Jähriger überfallen und mit Messer bedroht

Die Polizei hat am Donnerstag, 25. Mai, in Krefeld fünf Tatverdächtige gefasst, die unter Einsatz eines Messers einen Jugendlichen überfallen haben. Wie ein Sprecher der Behörde mitteilte, war das Opfer gegen 13.40 Uhr auf dem Weg zur Haltestelle „Augustastraße“ in Uerdingen, als es eine Gruppe von fünf männlichen Personen auf der gegenüberliegenden Straßenseite bemerkte. Wenige Meter weiter sprach ihn plötzlich ein junger Mann an, der zu dieser Gruppe gehörte und ihm anscheinend gefolgt war. Als der 15-Jährige sich umdrehte, zückte sein Verfolger ein Messer aus der Jackentasche und forderte ihn auf, seine Umhängetasche auszuhändigen. Auf Nachfrage durfte das Opfer den Inhalt der Tasche behalten, dann übergab er sie dem Täter, der daraufhin mit seinen Komplizen in Richtung Rundweg flüchtete.