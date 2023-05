Die schönen Orte der Stadt Ein Kalender zum Stadtjubiläum

Krefeld liegt Ruth Liebert-Schmitz besonders am Herzen. Es ist die Stadt, in der sie 1959 geboren wurde, die Stadt, in der sie gemeinsam mit ihrem Mann lebt, die Stadt, in der sie 22 Jahre lang als Selbstständige ein Kosmetikstudio führte, die Stadt, in der ihre Kinder aufwuchsen, und auch die Stadt, in der sie demnächst mit ihren zwei Enkelkindern auf Entdeckungstour gehen möchte.