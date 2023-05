Neusser Erfolgsautor mit Bezug zu Krefeld Die fantastische Welt des Wolfgang Hohlbein

Neuss · Am Freitag läuft auf Amazon die Serie „Der Greif“ von Wolfgang Hohlbein an. Darin spielt Krefeld eine besondere Rolle, sagt der Autor. Er berichtet von seinen ersten Eindrücken und verrät, dass er auch in Neuss schon einmal für einen Roman inspiriert wurde.

26.05.2023, 04:50 Uhr

Auf Anhieb gefunden: Vor mehr als 30 Jahren hat Wolfgang Hohlbein den Roman „Der Greif“ veröffentlicht – nun ist die Handlung rund um den „schwarzen Turm“ wieder in aller Munde. Foto: Andreas Woitschützke

Zielsicher zieht Wolfgang Hohlbein ein Exemplar des Romans „Der Greif“ aus der hauseigenen Bibliothek. Mehr als 30 Jahre nachdem der Roman im Ueberreuter Verlag erschienen ist, wurde die Handlung nun verfilmt. „Man fühlt sich schon ein bisschen geadelt“, sagt der Autor wenig später, als er an dem mittelalterlich anmutenden Esstisch Platz genommen hat. Überhaupt ist der ganze Wohnbereich der Hohlbeins durch und durch fantastisch: In jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken, da wären liebevoll eingerichtete Puppenhäuser, eine große Engelsfigur, die gemeinsam mit Meister Yoda über die Terrassentür wacht, aber auch Schwerter und allerhand weitere Sammlerstücke.