Darts-WM Reisegruppe Ally Pally - Deutsche Fans entern den Darts-Tempel

Der Hype um den Präzisionssport, der seinen Ursprung in den Kneipen Großbritanniens hat, wächst hierzulande stetig. Das liegt auch an den Erfolgen der deutschen Profis, die in diesem Jahr erstmals zu fünft die große Bühne in London betreten. Die Spieler spornt wiederum die starke Unterstützung an. „Das Gefühl ist Bombe“, sagte WM-Teilnehmer Dragutin Horvat dem SID.