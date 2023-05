Programm der Niederrheinischen Sinfoniker Wie das Orchester neues Publikum lockt

Wer das neue Programmheft der Niederrheinschen Sinfoniker zur Spielzeit 2023/24 aufschlägt, entdeckt auf den Fotos vom Orchester Menschen mit normaler Kleidung, die Geige oder Horn spielen – neue Ensemblemitglieder? Generalmusikdirektor Mihkel Kütson lüftet das Geheimnis: „Das sind Menschen, die noch nie in einem klassischen Konzert gewesen sind, und die wir zu den Aufnahmen für das neue Programm eingeladen haben.“ Sie werden in der folgenden Spielzeit in Konzerte eingeladen und ihre Erfahrungen über die Social-Media-Kanäle des Theaters teilen.