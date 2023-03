Krefelder Bürger reinigen die Innenstadt „Krefelder Frühling“ mit Frühjahrsputz

Zum Frühling gehört auch ein Frühjahrsputz dazu. Und so verwundert es nicht, dass am Samstag in Krefeld die Aktion der Werbegemeinschaft mit dem Titel „Krefelder Frühling“ gemeinsam mit dem „CleanUp Day“ stattfand, zu dem in diesem Jahr stadtweit zum zweiten Mal aufgerufen worden war. Hunderte von Freiwilligen folgten dem Appell und griffen zu Müllsäcken und Handschuhen, um die näheren Umgebungen ihrer Wohnorte für den Frühling herauszuputzen.