Frühjahrsputz in der Krefelder Innenstadt Krefeld putzt sich heraus

Erstmals wird auch der Theaterplatz in den Frühjahrsputz miteinbezogen. Mit einem besonderen Kalkstrahlverfahren werden, wie in weiteren Straßenzügen der Innenstadt, hier in den nächsten Tagen und Wochen Graffitis und Aufkleber auf Schaltkästen und Laternen entfernt werden. Bereiche rund um Mülleimer werden besonders gereinigt. Auch die 100 neuen Pflanzkübel an den Laternenmasten in der Fußgängerzone, die Pflanzkübel auf der Königsstraße sowie die Hochbeete rund um das Behnisch-Haus erhalten eine neue Bepflanzung. Das Krefelder Stadtmarketing, die Stabstelle Innenstadtkoordination und die Krefelder Werbegemeinschaft haben die Händler auch durch ein gemeinsames Anschreiben zum Mitmachen bei der Aktion aufgerufen. Eine Check-Liste soll dabei helfen, das eigene Ladenlokal im Rahmen des Frühjahrsputzes aufzuwerten. Hier finden sich sowohl niederschwellige Tipps, die nicht mit einem finanziellen Aufwand verbunden sind, als auch Hinweise zu aufwendigeren Veränderungen von Werbeanlagen und Gestaltungsmöglichkeiten.