Neu im Stadtarchiv Krefeld Das geheimnisvolle Fotoalbum von Alt-Oberbürgermeister Johansen

„Die Aufnahmen sind alle Ende der 1920er Jahre entstanden“, berichtet Schneiders. Jedes Bild wurde mit einer Bildunterschrift versehen. „Zwei Drittel sind Natur- und Alltagsszenen aus Krefeld.“ Dazu gehören die „Kliedbruchlandschaft“, ein von einem Bach und Feuchtwiesen geprägtes wildes, ursprüngliches Gebiet, das einst außerhalb der Stadtgrenze lag und heute ein Wohngebiet ist. Ein anderes Foto zeigt einen Grenzstein an einem Wassergraben der Vreed am Stadtwald. Und es gibt auch Zeitzeugnisse für das Leben in Krefeld vor rund hundert Jahren: Ein Bauer ist mit einer Kuhherde im Bruch abgebildet, auf einem Acker bei Oppum sind Menschen beim Auflesen von Kartoffeln zu sehen, auch der Hauptbahnhof mit seinem Treiben ist abgebildet. Schneiders verweist auf Fotos prägnanter Gebäude und Plätze „wie das Gymnasium am Moltkeplatz oder den Schwanenmarkt zur Weihnachtszeit, wo Geschäftsleute auf einem Banner werben: „Die Evertsstrasse ladet ein zum Kauf für’s liebe Christkindelein“.“