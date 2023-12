Neues Buch über Krefeld Finn und Jakob entdecken die Stadtgeschichte aus Kindersicht

Wer mit Kindern durch die Stadt geht, kann schnell in Erklärungsnot kommen. Kinder entdecken Details, an denen Erwachsene oft vorbeigehen, ohne sie im Detail wahrzunehmen. Was trägt der meister Ponzelar am Südwall über der Schulter? Warum ist auf dem Stadtwappen ein Heiliger zu sehen, der seinen eigenen Kopf in der Hand hält? Antworten gibt ein neues Büchlein: „Ausflüge in die Vergangenheit“.