Tierisches Glück in Krefeld Katze aus Motorraum eines Autos befreit

Krefeld · Eine Katze soll ja sieben Leben haben. Eins davon hat diese Mieze auf jeden Fall verbraucht. Sie war am Samstag in Krefeld-Verberg in den Motorraum eines Autos geklettert. Kurz darauf startete der Fahrer den Wagen.

26.03.2023, 13:17 Uhr

Gerettet: Die Katze überlebte den Ausflug in den Motorraum. Foto: Samla Fotoagentur/Andreas Drabben