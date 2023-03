Mit einem verkaufsoffenen Sonntag Uerdinger Hollandmarkt trotz Regen ein Erfolg

Auf die Frage, was denn heute typisch holländisch sei, antworteten Henk und Maike Geelen aus Hengelo unisono: „Poffertjes“. Kein Wunder, denn sie boten an ihrem Stand dieses niederländische Gebäck mit „Poedersuiker en Boter“ an. Maike fügte mit einem strahlenden Lächeln hinzu: „Niederländer können feiern.“ Diesen Faden griff dann auch Amur auf, der am Nebenstand selbst gefertigte Feinkost wie Käsecreme, eingelegte Oliven oder gefüllte Paprika anbot. Vor zwei Jahren hatten ihn Henk und Yvonne ter Hennepe gefragt, ob er als Deutscher in eine holländische Familie eintreten wolle. Mit „Familie“ meinten die beiden die von ihnen betreuten Marktbeschicker, die eine feste Gemeinschaft bilden.