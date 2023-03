Krefelder Politik Anwohner-Initiative klagt wegen des Drogehilfezentrums

Der Standort für das vor rund zwei Wochen eröffnete Drogenhilfezentrum an der Schwertstraße war von Beginn an umstritten. Die Positionen standen sich gleichsam unversöhnlich gegenüber. Während die Stadt und die Caritas als Betreiber der Einrichtung die Vorzüge der Lage und der Immobilie loben, sehen die Anwohner mehr die Nachteile. Nachdem die Stadt Fakten geschaffen hat und Suchtkranke den Drogenkonsumraum bereits emsig nutzen, will die Initiative „Bürger fürs Quartier“ nun juristisch versuchen, die Zeit wieder zurückzudrehen. Sie reichte Klage beim Verwaltungsgericht in Düsseldorf ein.