Holzwerkstoff-Industrie Chilenen kaufen in Krefeld für Mexiko ein

Der Arauco-Konzern ist einer der großen Holzwerkstoffproduzenten in Südamerika. Er beschäftigt rund 40.000 Menschen – mehr als 13.000 Festangestellte und 27.000 Leiharbeiter. Die Aktiengesellschaft betreibt Werke in Brasilien, Argentinien, Mexiko und Chile und hat seinen Hauptsitz in Santiago de Chile. In ihrer Strategie, die Marktposition auszubauen, setzt die Konzernleitung auf die Expertise der Siempelkamp-Gruppe aus Krefeld. Arauco habe gleich zwei Komplettanlagen in Krefeld in Auftrag gegeben, berichtete eine Siempelkamp-sprecherin. Eine sei zur Herstellung von mitteldichten Faserplatten (MDF), die andere eine Kurztakt-Pressenanlage.