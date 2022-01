Schulpolitik in Krefeld : Haus der Bildung soll erst in die Grundschule Westparkstraße ziehen

So soll das Haus der Bildung an der Hofstraße später einmal aussehen. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Nur eine Zwischenlösung: Der Schulausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Gründung einer dreizügigen Grundschule am Standort Westparkstraße.

(RP) Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung empfiehlt dem Stadtrat, in seiner kommenden Sitzung am Donnerstag, 10. Februar, die Gründung einer dreizügigen Grundschule in einem Interimsgebäude am Standort Westparkstraße 1 zu beschließen. Die Grundschule Westparkstraße soll als dreizügige Offene Ganztagsschule des gemeinsamen Lernens ab 1. August 2023 geführt werden und nach Fertigstellung des Hauses der Bildung an der Hofstraße dorthin umziehen. Zuvor wird der Standort im Schuljahr 2022/ 23 als Nebenstandort der Jahnschule geführt und von dieser bei der Gründung begleitet.

Aufgrund des prognostizierten Anstiegs der Schülerzahlen hatte der Stadtrat eine erhebliche Erweiterung des Schulraums, insbesondere in den Bezirken Mitte, West und Nord beschlossen. So soll an der Hofstraße das Haus der Bildung errichtet werden, das künftig neben einer Kindertageseinrichtung auch die jetzt zu beschließende Grundschule Westparkstraße beherbergen wird. Die Fertigstellung dieses Hauses ist für 2025 anvisiert.

Da die zusätzlichen Kapazitäten bereits deutlich vor Fertigstellung des Hauses der Bildung benötigt werden, hat die Verwaltung die Bereitstellung eines Übergangsgebäudes zum Schuljahr 2022/ 23 in die Wege geleitet. Die Neugründung der Schule ist mit der Entwicklung eines eigenständigen Konzeptes verbunden, das auf dem der Jahnschule basiert.