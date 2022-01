3. Handball-Bundesliga : Jahres-Heimdebüt der HSG Krefeld ohne Nick Braun

Krefeld Der belgische Nationalspieler fehlt am Samstag (19 Uhr) in der Glockenspitzhalle beim Duell gegen den GSV Eintracht Baunatal. Gegen die Gäste aus Hessen taten sich die Eagles im Hinspiel schwer.

(lus) Auf dem Weg in die Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga stellt sich der HSG Krefeld Niederrhein in der Drittliga-Staffel D am Samstagabend (19 Uhr) bei ihrem ersten Heimspiel des Jahres Eintracht Baunatal in den Weg. Die Hessen sorgten jüngst mit einem Heimsieg gegen den Longericher SC für eine Überraschung. Das ist für die Eagles ein Zeichen, den Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Das beweist auch das Geschehen im Hinspiel beim knappen 29:27-Erfolg der HSG.

„Baunatal hat eine eingespielte Mannschaft, die mit Spielern wie Marvin Gabriel einen fantastischen Kopf im Angriff und Reinhard einen starken Abwehrstrategen haben. Das wird eine große Aufgabe für uns. Aber wir sind gut vorbereitet,“ sagte Trainer Maik Pallach am Donnerstag, der sich das Spiel der Baunataler gegen Longerich per Video angeschaut hat.

Zum Glück gab es im Team bis Stand Donnerstagabend keinen positiven Corona-Fall, so dass der Coach nur auf Nick Braun verzichten muss. Der 20-jährige Rechtsaußen war am vergangenen Wochenende nach einem Kurzgastspiel in Krefeld für das Spiel gegen die Panther wieder zur Belgischen Nationalmannschaft zurückgekehrt. Das Team hat zunächst mit Erfolg die zweite Qualifikationsrunde zur WM 2023 erreicht und nimmt jetzt an der Qualifikation für die EM 2024 teil. Dabei trafen die „Red Wolves“ am Donnerstag auf Luxemburg.