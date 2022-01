Großbrand in Krefeld : Handwerker retten Familie aus den Flammen

Großbrand in Krefeld

Krefeld Am Tag nach dem Brand im Industriegebiet an der Hafelsstraße wird das Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Eine vierköpfige Familie hatte riesiges Glück im Unglück.

Die Feuerwehr Krefeld hat am Mittwoch Abend die letzten Glutnester im Bereich der Brandstelle im Gewerbegebiete an der Hafelsstraße abgelöscht.Dort hatte am Vormittag eine Lagerhalle lichterloh gebrannt; die Feuerwehr war mit mehr als 110 Einsatzkräften vor Ort. Da die Statik der Halle nicht mehr gewährleistet ist,konnten alle Löschmaßnahmen aus Sicherheitsgründen nur von außen durchgeführt werden. Deshalb wurde auch das THW zur Unterstützung angefordert.