Vorfall in Krefeld : Randale im Bus - Scheibe eingeschlagen

Vorfall in Krefeld

Ein Unbekannter hat in einem Linienbus die Scheibe eingeschlagen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Krefeld Am Donnerstag, 20. Januar, hat ein Fahrgast eine Scheibe in einem Linienbus zerschlagen und den Busfahrer leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

(RP) Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann gegen 10.15 Uhr in den Bus eingestiegen und der 45-jährige Busfahrer habe ihn aufgefordert, seinen Mund-Nasen-Schutz aufzuziehen. Der Mann beleidigte den Fahrer, kam der Aufforderung aber schließlich nach.

Kurz nachdem der Bus gegen 10.45 Uhr seine Fahrt von der Haltestelle Am Röttgen fortgesetzt hatte, verlangte der Mann lautstark und mit wiederholten Beleidigungen, herausgelassen zu werden. Als der Busfahrer sich nicht einschüchtern ließ, schlug der Fahrgast mit der Faust gegen die Scheibe der Fahrerkabine. Die umherfliegenden Glassplitter verletzten den Fahrer mit mehreren kleinen Schnitten. Noch während der Fahrt öffnete der Täter die hintere Bustür gewaltsam, sprang auf die Straße und flüchtete über die Alte Krefelder Straße in Richtung Mündelheimer Straße. Der Verletzte informierte die Polizei.

Hinweise an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.