Experten und Bürger in Monheim : Diskussion über Bildung in Mack-Pyramide

Zum zweiten Monheimer Gespräch in der Saison 2021/2022 mit dem Titel „Impulse zur Zukunft der Bildung“ laden die Monheimer Kulturwerke für Sonntag, 23. Januar, 11 Uhr in die Mack-Pyramide ein. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung über das Kundencenter am Monheimer Tor wird erbeten. Es solle am „Internationalen Tag der Bildung“ nicht nur bei einer Bestandsaufnahme der Bildung belassen, sondern in der gemeinsamen Diskussion sollten konkrete Maßnahmen aufgezeigt werden, wie sich Wissen aneignen lasse, so die Veranstalter. Die Zeit sei geprägt von rasantem Wachstum in den unterschiedlichsten Bereichen. Auch das Wissenswachstum steige enorm und somit könne das, was heute in der Schule gelernt würde, schon morgen wieder überholt sein. In Zukunft zähle, dass das Schulsystem widerstandsfähiger gemacht werde.