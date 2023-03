Arbeiten am Glasdach „Vollendung“ der Haltestelle Rheinstraße bis zum Herbst

Die Liberalen schauen in Richtung des Himmels und hoffen auf die „Vollendung“ der Haltestelle Ostwall/Rheinstraße bis zum Herbst. „An sich“ – so die FDP – müsste das Glasdach der Haltestelle Ostwall/Rheinstraße bis zu diesem Zeitpunkt repariert sein. Zu dieser Annahme kommen FDP-Bezirksverordneter Jürgen Wagner und sein Ratsfraktionsvorsitzender Joachim C. Heitmann nach der Mitteilung, dass mit dem Umbau der Philadelphiastraße im Herbst begonnen werden soll. „Auf die überfälligen Arbeiten an der Haltestelle und an der Straße warten die Krefelder seit langem. Die ursprüngliche Aussage war, dass mit dem Umbau der Philadelphiastraße erst begonnen werden könne, wenn der Ostwall an der Haltestelle nicht gesperrt werden müsse, um dort die erforderlichen Reparaturarbeiten durchzuführen“, erklären die Politiker. Wenn nun angekündigt werde, dass die Philadelphiastraße ab Herbst umgebaut werden soll, müsste dann „an sich“ die Haltestelle „vollendet“ sein. „Wir können uns nach über Jahre gemachten Erfahrungen mit der Krefelder Stadtverwaltung auch vorstellen, dass man die Haltestelle so lässt, wie sie seit Jahren vor sich hin dümpelt. Die Verwaltung scheint auf einen Gewöhnungseffekt zu setzen“, so Wagner und Heitmann.