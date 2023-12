Einsatz in Tönisvorst Schwerer Unfall mit Lkw an der Oedter Straße

Tönisvorst · An der Oedter Straße in Tönisvorst hat sich am Donnerstagmittag ein schwerer Verkehrunfall mit einem Lkw ereignet. Gegen 14.20 Uhr war die Polizei zum Unfallort gerufen worden. Ein Sattelzug war aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen.

21.12.2023 , 17:50 Uhr

Die Oedter Straße war am Donnerstag gesperrt. Der Lkw im Hintergrund war gegen zwei Bäume geprallt. Foto: Leonhard Giesberts

Auf der regennassen Fahrbahn rutschte der Lastwagen nach rechts in zwei Bäume, wo er sich querstellte und auf der Fahrbahn stehenblieb. Der Fahrer wurde verletzt, konnte sich aber selbst aus dem Führerhaus befreien. An der Zugmaschine entstand Totalschaden. Erschwert wurden die Arbeiten nach Angaben eines Polizeisprechers durch den Sturm, durch den jederzeit Bäume auf die Szenerie zu stürzen drohten. Ein hinter dem Unfall stehender Gelenkbus wurde geräumt und die Insassen, fünf Jugendliche, von der Feuerwehr zu einer sicheren Haltestelle gefahren, ehe der Bus von Rettungskräften aufwendig aus dem Gebiet manövriert wurde. Die Polizei zog neben der Feuerwehr auch Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes und des städtischen Bauhofs hinzu. Diese halfen, die Unfallstelle abzusichern und die Rettungskräfte zu schützen. Die einsetzende Dunkelheit und die immer wieder in Böen stürmischen Winde erschwerten aber die Bergungsarbeiten weiterhin. Die Straße wurde durch die Polizei Viersen vollständig gesperrt, die Sperrung wird noch bis in die Abendstunden anhalten.

(svs)