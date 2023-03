3. Handball-Liga Eagles verteidigen souverän Platz zwei

Im Auswärtsspiel am Samstag bei den Dragons in Schalksmühle oder im letzten Heimspiel (1. April) gegen den Tabellenletzten Hamm können die Eagles Platz zwei und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrunde unter Dach und Fach bringen. Das Spiel gegen die Dragons steht natürlich für Marc Schmetz, „Chris“ Klasmann und Philipp Dommermuth wegen der Rückkehr an alter Wirkungsstätte unter einem besonderen Stern. „Das wird ein spannendes Spiel. Die Dragons werden in der sicher vollen Halle heiß sein und wollen verhindern, dass wir dort eine Party feiern können. Wir wollen aber unseren ersten Matchball nutzen und die Aufstiegsrunde klarmachen“, sagte Schmetz.