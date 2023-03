Ausverkaufte Veranstaltung in der Mediothek „Rudelsingen“ in der Mediothek: So war die Premiere

Krefeld · Nicht für Bücher waren 300 Krefelder am Freitagabend in der Mediothek, sondern für die große Rudelsingen-Premiere. Was den Abend so unterhaltsam gemacht hat und wie sich das Publikum mit seinem Gesang angehört hat.

20.03.2023, 05:15 Uhr

Ausgelassene Stimmung in der Bibliothek: Das Publikum sang nicht nur laut mit, sondern tanzte und lachte auch. Foto: Kim-Khang Tran

Anfangs waren die Hemmungen noch zu spüren: Rund fünf Meter groß war der Abstand zwischen der Bühne und den Anführern im Publikum. „Ihr müsst näher kommen, habt keine Scheu“, sagte Christian Koops, der zusammen mit dem Pianist Matthias Schneider durch den Abend führte. Zwei Regeln führten sie gleich zu Beginn für das erste „Rudelsingen“ in der Mediothek ein: Es wird nicht gequatscht, sondern gesungen, und zwar nicht im Sitzen, sondern im Stehen. Daran wollten sich nicht alle Krefelder halten. „Wenn ihr schon stur sitzen bleibt, dann müsst ihr headbangen“, lautete die Reaktion von Koops.