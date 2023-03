So schön sind die Parks Frühlingserwachen in Krefeld

Die Parks in Krefeld eignen sich wunderbar, um nach trüben Wintertagen die Seele baumeln zu lassen und Frischluft zu tanken. Und wer seinen Blick schweifen lässt, entdeckt die Frühlingsboten inzwischen an vielen Stellen. Es blüht und grünt nicht nur in den Parks, sondern auch in den Vorgärten, an Straßenrändern und in öffentlichen Beeten. Ein Spaziergang lohnt sich – besonders wenn die Sonne scheint.