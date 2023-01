Innovation in Krefeld Chemie-Förderpreise für zwei besondere Tüftler

Die Unternehmerschaft Chemie Niederrhein ist der regionale Arbeitgeberverband für die Chemieunternehmen am linken Niederrhein. Ihr gehören rund 60 Firmen in Krefeld und den Kreisen Kleve, Viersen, Wesel und Neuss an. Zu den Kernaufgaben des Verbandes gehören sozialpolitische Aufgaben und die vielseitige Beratung von Mitgliedsfirmen in arbeits- und sozialrechtlichen sowie arbeitswirtschaftlichen Fragen. Die Unternehmerschaft Chemie Niederrhein ist Mitglied im Dachverband Unternehmerschaft Niederrhein. Diese unterstützt und initiiert zudem seit vielen Jahren verschiedene Bildungsinitiativen in der Region.