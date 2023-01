Ausschreibung in Hilden Fabry-Preis für Poerty Slam

Die Bereiche, die bisher ausgelobt wurden, waren: Klavier, Bildhauerei, Objekte und Rauminstallationen, Malerei, Grafik, Neue Medien/Videokunst, Mixed Media, Orgel, Medizinfotografie und Jazz-Instrument Schlagzeug/Drumset und zeitgenössischer Tanz. 1978 erhielten die türkischen Zwillingsschwestern Güher und Süher Pekinel den Preis in der Sparte Klavier. Heute sind die Schwestern ein Klavierduo mit Weltruf. Herbert von Karajan lud die Zwillinge 1984 zu den Salzburger Festspielen ein, was ihnen zur internationalen Karriere verhalf. 1985 wurde der Preis im Bereich „Bildhauerei, Objekte Rauminstallationen“ Monika Brandmeier für ihre bildhauerische Arbeit verliehen. 1991 absolvierte sie als Meisterschülerin von Erich Reusch die Kunstakademie Düsseldorf. Es folgten Professuren an der Fachhochschule Niederrhein und an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden.