Neueröffnung in Krefeld Gewerbepark Bruchfeld beherbergt Tesla Bodyshop

Nach zweijähriger Bauzeit stehen die ersten Mieter fest: Die Radwell International GmbH vergrößert sich im Vergleich zum früheren Standort in Uerdingen auf die sechsfache Nutzfläche. Ferner eröffnet der erste Tesla Bodyshop in Krefeld. Udo Gernand von der Gernand Grundstücksgesellschaft GmbH & Co KG als Eigentümerin der Immobilie und Architekt Jakobs stellen den Komplex im Beisein von Oberbürgermeister Frank Meyer und Wirtschaftsdezernent Eckart Preen am 30. Januar offiziell vor.