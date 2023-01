Covestro AG mit Millioneninvestition Standort Uerdingen stärkt Kundenvertrauen

Die großen Silos des Chemieunternehmens Covestro für Polycarbonat sind in Uerdingen bereits von der Duisburger Straße aus gut zu sehen. Sie stehen für ein Produkt, das die Beschäftigten in Krefeld in rund 100 Varianten veredeln. Mit einer neuen Produktionslinie hat das Unternehmen den Standort ein Stück weit fitter für die Zukunft gemacht. Herzstück ist der rund zehn Meter lange Extruder. Wie ein Fleischwolf wird in ihm die zuvor mit unterschiedlichen Zusatzstoffen und Farben versehene Polycarbonat-Schmelze bei hohen Temperaturen gemischt und anschließend herausgepresst. So entstehen veredelte Produkte für die Weiterverarbeitung bei den Kunden von Covestro.