Preis für ehrenamtliches Engagement Drei Nothelfer für ihre guten Taten ausgezeichnet

Zweimal im vergangenen Jahr sammelten Katja und Markus Effertz in Privatinitiative ganze Busladungen an dringend benötigten Sachspenden, charterten einen Reisebus mit Fahrer und organisierten auch noch private Unterkünfte. Gemeinsam mit Katja Effertz Bruder Nico fuhren sie an die polnisch-ukrainische Grenze, um dort die Spenden abzugeben. Auf der Rückfahrt nahmen sie Flüchtende mit, um sie vor dem russischen Angriffskrieg in Sicherheit zu bringen.