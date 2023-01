Handel mit Emissionszertifikaten CO2-Abgabe – KBK klärt Auswirkung auf die Müllgebühren in Krefeld

Der Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) kalkuliert in der Stadt die Höhe der Müllgebühren und legt sie dem Rat zur Genehmigung vor. Das wird auch 2024 wieder so sein. Das kommende Jahr ist ein besonderes Jahr. Ab dem 1. Januar muss die Krefelder Müll- und Klärschlammverbrennungsanlage (MKVA) für jede Tonne ausgestoßenen Kohlendioxids (CO 2 ) ein Emissionszertifikat erwerben. Da kommen Millionenbeträge zusammen. Zu den möglichen Auswirkungen auf die Abfallgebühren sei davon auszugehen, dass die CO 2 -Abgabe in jedem Fall auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ankomme, erklärte ein Stadtwerke-Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Der MKVA-Betreiber Entsorgungsgesellschaft Krefeld (EGK) ist eine Tochter der Stadtwerke Krefeld (SWK).