Sport und Gesundheit in Krefeld Spielend zu mehr Sport und Bewegung

Darum setzten sie und ihre Kollegin Doris Balster sich mit dem Stadtsportbund (SSB) in Verbindung, um ein altes Programm aufleben zu lassen. „Wir hatten vor Corona ein sehr erfolgreiches Format unter dem Namen „Mama, Papa und ich“. Dabei konnten Familien an Sonntagen ohne Anmeldung in verschiedene Sporthallen kommen und die Vereine haben Bewegungsparcours aufgebaut. Dieses Programm wollten wir nun noch erweitern. Es richtet sich fortan nicht nur an Kinder und Eltern, sondern auch an Jugendliche“, erläutert der SSB-Geschäftsführer Jens Sattler. Um die Änderung in der Ausrichtung gut wahrnehmbar zu gestalten, wurde auch der Name geändert. „Fortan laufen wir unter „Active Sunday“, da die Kurse meist sonntags stattfinden“, erläutert Sattler. Der Anglizismus soll vor allem Teenager ansprechen. Außerdem ist das Angebot, das in der Vergangenheit einen Euro pro Teilnahme kostete, ab sofort kostenlos. Die für die Vereine wichtigen Beiträge übernimmt die AOK.