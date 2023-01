Dreikönigstreffen der FDP in Krefeld Liberale zeichnen Supporters für „Civilcourage“ aus

FDP-Parteichef Joachim C. Heitmann ist bekannt dafür, dass er gleich auf den Punkt kommt: „Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht“, zitierte der Politiker Drafi Deutschers Liedtext in seiner Laudatio für die Grotenburg Supporters auf dem Dreikönigstreffen der Freien Demokraten im Krefelder Bildungszentrum des Baugewerbes – und überreichte den Preis für „Bürgerschaftliche Civilcourage“. Die Liberalen würdigten mit der Auszeichnung den unermüdlichen Einsatz und das Engagement der rund 450 freiwilligen Helferinnen und Helfer, größtenteils Fans des KFC Uerdingen, die sich 2021 gegründet und seither viele Projekte am Fußballstadion in der Seidenstadt unterstützt haben.