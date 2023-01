Krefelder Naturschutzbund Helfende Hände für Amphibienschutz gesucht

Interessierte können sich melden bei Dieter Kirsch unter 02151 733182 (Koordinator für den Talring in Hüls), bei Lutz Thomas unter 02151 735462 (Koordinator für den Boomdyk in Hüls) und bei Ellen Klose unter 0175 5217061 (Koordinatorin Breitenbachstraße in Oppum) sowie in der Geschäftsstelle unter 02151 618700.