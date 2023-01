Surfparkinvestor kündigt an „Betreiber-Gesellschaft kommt natürlich“

Ein Planungspolitiker wie der SPD-Ratsherr Jürgen Hengst hält das Szenario, wonach erst kurz vor dem Satzungsbeschluss über die Betreibergesellschaft entschieden wird, für realistisch. Es sei in den vergangenen Jahren oft so gewesen, dass in ein- und derselben Ratssitzung über den Satzungsbeschluss und die Betreibergesellschaft entschieden worden sei, erläutert Hengst. Es sei auch wirtschaftlich nicht sinnvoll, eine Betreibergesellschaft lange vor einem Ratsbeschluss zu präsentieren, weil das mit Kosten für den Investor verbunden sei.