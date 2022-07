Unfall in Krefeld : Gutachter prüft Unfall – zwei Millionen Euro für neue Bahn

Ein Gutachter untersucht jetzt, ob die schwer beschädigte Unfallbahn noch zu reparieren ist. Der Lkw war am Samstagmorgen in Gartenstadt mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Foto: Alex Forstreuter

Es war noch Glück im Unglück: Bei dem schweren Unfall zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn am Samstag auf einer Kreuzung an der Traarer Straße waren fünf Menschen verletzt worden. „Das hätte auch alles viel schlimmer ausgehen können“, fasst ein Mitarbeiter der Stadtwerke am Montag das Geschehen zusammen.

Ein Gutachter untersucht jetzt, ob die schwer beschädigte Unfallbahn noch zu reparieren ist. Der Lkw war am Samstagmorgen in Gartenstadt mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der Zug entgleiste und krachte in ein Abstellhäuschen für Fahrräder. Nach Angaben der Feuerwehr wurden insgesamt fünf Menschen verletzt, die Fahrer und drei Fahrgäste. Die Fahrer wurden in ihren jeweiligen Fahrzeugen eingeklemmt und mussten befreit werden. Sie wurden von Notärzten versorgt und kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Zwei Schwerlasttransportkräne mussten die Bahn zurück aufs Gleis heben, dann konnte sie ins Depot der Stadtwerke gezogen werden. Weil die Strecke bis in den späten Samstagabend nicht mehr befahrbar war, wurden unter anderem Taxen eingesetzt. Inzwischen ist die Strecke wieder gerichtet und die 042 kann die gewohnte Route fahren.