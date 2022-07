Schwerer Unfall in Krefeld : Fünf Verletzte bei Zusammenstoß von Straßenbahn und Lkw

Krefeld Beide Fahrer sind bei der Kollision in ihren Fahrzeugen eingeklemmt worden und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Bergungsarbeiten dauern vermutlich bis zum Abend an.

Fünf Menschen sind beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Lkw in Krefeld-Gartenstadt zum Teil schwer verletzt worden. Die Ursache für den Unfall am Samstagmorgen war zunächst unklar, wie die Feuerwehr mitteilte. Sowohl der Lastwagen- als auch der Straßenbahnfahrer wurden durch den Crash in ihren Fahrzeugen eingeschlossen. Sie kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Auch drei verletzte Fahrgäste wurden in Kliniken gebracht.