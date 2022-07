Zwischen Hilden und Solingen : Stau auf A3 nach Unfall mit Gefahrgut-Transporter

Auf der A3 in Fahrtrichtung Köln stauen sich am Freitagmittag die Autos nach einem Unfall. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Hilden/Solingen Feuerwehr und Polizei sind am Freitagmittag auf der A3 zwischen Hilden und Solingen im Einsatz. Auf Höhe der Raststätte Ohligser Heide sind laut eines Sprechers zwei Lastwagen ineinander gefahren.

Die Feuerwehr Hilden ist am Freitagmittag zu einem Unfall auf der A3 ausgerückt. Um 11.21 Uhr waren zwischen Hilden und Solingen in Höhe der Raststätte Ohligser Heide zwei Lkw zusammengestoßen – einer davon hat Gefahrgut geladen, erklärte ein Polizeisprecher. Ob davon etwas ausgetreten ist und wenn ja, wie viel, konnte er am Mittag noch nicht sagen. Es habe bei dem Unfall keine Verletzten gegeben.